"No me siento tranquila dejando a mis nietos en manos de esas personas que le hicieron a mi hija eso. Yo quiero ver, de qué manera, puedo quedarme con los niños. Económicamente yo no tengo un abogado, no tengo para solventar un abogado y me puedan dar a los niños. Yo sé que ellos tiene recursos y esa es la manera en la que ellos pudieran quedarse con mis hijos”, concluyó Alcaraz.