Buscan a sospechoso de asesinar a una madre hondureña y su hija en un apartamento de Houston

Como ninguna de las dos llegó a la reunión, sus familiares fueron a buscarlas y así se dieron cuenta del crimen. "Fue lo peor que nos pudieron hacer, supieron por donde darnos", dijo a Univision 45, Ada Erazo. "El primer día, no sabía ni por donde (empezar)... no me lo esperaba. nadie en mi familia se lo esperaba", dijo.