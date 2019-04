Hace su sueño realidad como traductora especializada en el campo energético sin despegarse un solo momento de sus hijos

“Entonces fui un día y le dije a mi jefe que lo único que hacía eran traducciones y yo necesito estar con mis hijos y recogerlos. Ya no quiero el cuidado de mis niños después de la escuela porque me resulta lo mismo” cuenta Flor del momento en que pidió a su supervisor trabajar desde casa y él se negó.

“Después de un mes y medio o dos, me entró otra angustia al no saber qué hacer y mi ex jefe me llama y me dice: Flor, este departamento es un desastre así que vamos a probar lo que tu propones” relato esta latina emprendedora quien dijo que esa fue el inicio de su carrera en este medio sin tener que moverse de casa y ahora se dedica a traducciones relacionadas con petróleo y gas.