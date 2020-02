Esto es lo que debes de saber si te divorcias y tienes hijos en Texas

Las cortes de Texas deciden el divorcio en conjunto con la custodia y la patria potestad, así como las visitas de los niños por parte del padre que no vivirá con ellos.

En el caso de que uno de los padres sea indocumentado, la abogada comentó que la corte de familia no toma en cuenta el estatus migratorio para decidir con quien deben estar los menores.

“Asi que no deben de tener ningún temor en este proceso porque lo más importante para un juez es quien cuidará mejor a los niños, quien ha estado con ellos, los ha llevado al doctor, y vela por su educación”, resaltó Mintz quien enfatizó que de acuerdo con la Corte Suprema de Texas el estatus migratorio es irrelevante en un proceso de divorcio, por lo que las personas no deben de dejarse amedrentar por esto, por ejemplo las víctimas de violencia doméstica.

“El Departamento de Estado asume que si los dos padres tramitaron el pasaporte del niño es porque ambos están de acuerdo en que el menor va a viajar y no requieren otras autorizaciones adicionales” , aclaró la abogada Mintz.

Todo tramite de divorcio debe realizarse como lo establece la ley es decir ante la corte porque los acuerdos enfrente de un notario no son válidos . El notario en Texas no tiene autoridad legal alguna.

En ningún momento deben de llevar a un niño como testigo ante la corte porque los jueces no lo ven con buenos ojos. Si es necesario entonces se somete una solicitud separada y el juez escuchará al niño a solas. Los jueces tienen un entrenamiento especial con el cual se pueden dar cuenta si al menor lo han aconsejado.

Los padres no deben de mudarse del condado, de ciudad, de estado o del país sin una autorización de un juez. Cualquier orden legal debe estar firmada por un juez.

Si el padre no acude a las visitas eso no quiere decir que no debe pagar manutención porque eso es una obligación.