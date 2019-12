"Era un angelito, nunca me mortificó": Habla la madre del joven hispano que murió baleado por un sospechoso de 14 años

Rosy de León, madre de Alex, clama por justicia para su hijo, asegurando que el disparo no fue en defensa propia. "El niño de 14 años sacó una escopeta y había apuntado a mi hijo, luego se fue corriendo a su cuarto". Al parecer, la víctima siguió al joven hasta su cuarto y al abrir la puerta, este le disparó en el pecho.

"Mi hijo no hizo nada malo" asegura su madre, quien a su vez indicó que los padres del joven viajan mucho y estaban fuera del país durante el fin de semana. "Lo dejaban solo en su casa" agregó.

Hasta los momentos, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso. Ed González, Sheriff del condado Harris, informó el domingo que había sido detenido pero sin estar bajo custodia.

"Su cara estaba como si no le pasaba nada. No tenía remordimiento, aún sabiendo que su hermana estaba herida también" aseguró Treviño, quien además agregó que cuando llegó la ambulancia, la policía no dejó pasar a los paramédicos hasta que pudieron detener al sospechoso.