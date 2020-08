Emiten orden de evacuación obligatoria para la ciudad de Galveston ante la posible llegada de la tormenta tropical Laura

La orden entró en efecto el martes a las 6:00 am y pide a los residentes salir de la isla a mas tardar, el martes a las 12:00 pm.

Hizo un llamado a la comunidad para evacuar con sus familias y mascotas. Los equipos de rescate no estarán disponibles cuando la tormenta intensifique, las personas que elijan no seguir la orden no deben esperar servicios de seguridad una vez que las condiciones hayan empeorado, agrega el alcalde.