“El Día de Muertos es la oportunidad de recordar a los difuntos como los mexicanos saben hacerlo, con una gran fiesta”: Eduardo Merlo

“Los habitantes de la época prehispánica enseñaron a sus herederos -que somos nosotros- que había que recordar a los muertos y estar agradecidos con ellos por varias razones, primero porque a ellos les debemos la vida, si no hubieran existido ellos, no existiríamos nosotros. Segundo, nos enseñaron a cultivar la tierra y a sacarle provecho. Tercero, ellos mismo se volvieron abonos de la tierra al ser enterrados, entonces nosotros tenemos la obligación de agradecerles”, señaló.

El arqueólogo Merlo dijo a Univison 45 que lo que para muchas culturas representa una ceremonia luctuosa o una conmemoración religiosa, para los mexicanos significa la convivencia de los vivos con los muertos. Durante la conquista los frailes intentaron eliminar la festividad porque iba en contra de la doctrina cristiana pero no lo lograron. Los difuntos llegan desde el 28 de octubre y cada día tiene un significado especial.

“El primer día se le da importancia a los que murieron violentamente, en un accidente, atropellados, a los que no les tocaba, no estaban preparados para morir. El segundo día, se recuerda a los que murieron ahogados, de frío o alguna enfermedad que tenga que ver con un enfriamiento, ya sea pulmonía o neumonía, en este caso Tláloc, el dios de la lluvia escogía a sus consentidos y los mataba de esa forma para llevárselos a su casa, un paraíso extraordinario llamado Tlalocan”.

Los niños tienen un festejo especial, pero no todos los menores regresan con sus familias.

“Llegan los niños no lactantes, los menores que lactaban no regresan nunca, ya que la fiesta es para comer y ellos no sabía comer, ellos de acuerdo con la tradición prehispánica, se van a un lugar a donde crece un árbol frondoso que en lugar de dar frutos, da senos con leche y ahí están ellos amamantándose. Los niños de tres años en adelante llegan y son recibidos con ofrendas de frutas, de dulces de color blanco para que estén contentos, disfrutando”, describe Merlo.