Dreamer desahuciada hace un año debido a un cáncer, celebra la vida en plena crisis del coronavirus

HOUSTON, Texas . - Debbie Vilchis, una dreamer que fue diagnosticada con cáncer ovárico en enero del 2019 y a quien sus médicos le dijeron en ese entonces que tenía entre dos a cuatro semanas de vida, no solo sobrepasó el pronóstico, sino que hace poco recibió los resultados de sus últimos estudios que indican que ha salido de la etapa terminal.

“Todos los tumores se están deshaciendo, la verdad es que mi doctora no entiende (por) qué y cómo está pasando esto, pero yo sé qué está pasando dentro de mi cuerpo, ya que yo he estado trabajando para lograr esto”, señaló la joven.

“ Que le digan a tu hija que se despida de ti, no es nada fácil, pero en el fondo de nuestro corazón sabíamos que lo íbamos a superar. Aunque nos dijeran lo contrario, jamás imagine el coraje y el alto valor que Debbie demostró”, indicó su padre.

“Por todo lo que hemos pasado mi familia y yo, vivimos en el presente y con esto, ya no hay espacio para las distracciones y eso es lo que está pasando ahora, nos preguntamos ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿qué quiero hacer con las personas que me rodean y mi trabajo?”, continuó.

“Lo más doloroso es la separación de la familia, le llevamos alimentos a la puerta a mi hija, no la puedo besar y abrazar”, agrega Federico.

“Las personas que están en tratamientos como quimioterapias si se llegan a infectar con el coronavirus tienen una sintomatología mas grave que la población en general porque su mecanismo de defensa, que en otras personas está adecuado, en ellos está mucho más disminuido y no pueden reaccionar de una manera normal”, indicó.

“Madre tierra nos está dando otra oportunidad para ayudarnos a crecer, en la vida ya no veo si es algo bueno o malo, el año pasado me trajo una perspectiva totalmente diferente a lo que estaba viviendo, yo ya estaba preparada para la crisis”, aseguró.

“Mi doctora me reconoce más como una sobreviviente y la verdad donde están mis tumores ahora, para nada van a poder contra mí. Gracias a toda la gente que me ha apoyado y como dijo Albert Einstein, hay dos formas de ver la vida, una es creer que no existen los milagros y la otra, es creer que todo es un milagro. Para mi estar aquí, es un milagro”, concluyó Debbie.