Dos empleados más de Metro dan positivo al coronavirus

El otro trabajador es un operador de bus que condujo la ruta 7 West Airport del 9 al 12 de marzo de 5 a.m. a 2:13 p.m. Su último día trabajando fue el 12 de marzo.

Otros dos empleados con coronavirus

Se sabe que el operador de bus estuvo conduciendo la ruta 412 Greenlink Circulator de 6 a.m. a 2:17 p.m. en los días siguientes; 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 23 de marzo. También condujo el 247 Fuqua Park & Ride de 6:18 a.m. a 9:17 a.m. los días 24 y 25 de marzo. Su última jornada laboral fue el 26 de marzo.