Donan computadora a una niña de Houston que usaba un teléfono para hacer sus tareas

HOUSTON, Texas. - La pequeña Katherine recibió una buena noticia esta semana cuando una televidente de Univision 45 le donó una computadora para que pudiera hacer sus tareas.

La niña es estudiante del Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) y tenía que ver las clases y hacer sus tareas en un teléfono celular al no tener una computadora.





Katherine junto a su madre fueron entrevistadas por Noticias Univision 45 el 14 de septiembre y expusieron su caso. Una televidente vio el reportaje y decidió darle una alegría a la niña, quien aseguraba que no podía hacer bien las tareas.

“Yo estoy batallando y batallando y le digo: mamá, mamá, y siempre necesito su ayuda, pero yo necesito ayuda para tener mi computadora para que ya no batalle”, dijo la pequeña, quien cursa tercer grado.

Katherine, de 8 años, era una de las 10,159 estudiantes que HISD no había entregado computadoras.

Su madre comentó que un maestro de la primaria Elrod le dio un reporte sobre su hija: “Me dijo que no está cumpliendo con sus tareas, y yo le dije tiene que entender la necesidad de cada hogar, a mi niña no le dieron computadora, yo insistí en la escuela una, dos, tres, cuatro veces, no me han hecho caso, no me han dado una solución y esta es la situación que esta viviendo Katherine”, argumentó Carmen Castro.

Mientras esto sucede, la pequeña Katherine se sentía frustrada. “Es que me dice que haga esto y eso y me saca de la clase y no me gusta porque mi corazón se siente asustado”, manifestó la niña.

Para muchas familias hispanas no es fácil comprar una computadora, como la de Carmen quien tiene tres hijos estudiando en el HISD. “Si tuviera el dinero, yo creo que no estuviera en esta situación, pero a causa de la pandemia desde marzo yo perdí mi trabajo y hasta el día de hoy yo no lo he recuperado”, expresó la madre de familia.

Otra opción que la señora Castro pensó fue en enviar a su hija a uno de los 36 centros de aprendizaje digital disponibles, sin embargo, por las complicaciones respiratorias que padece, prefería no ponerla en riesgo.

También le preocupa que al parecer en algunas clases el docente no se conecta o son suspendidas sin previo aviso. “No se si la maestra tuvo alguna emergencia porque dice que está cancelada la clase”, manifestó Castro.





El HISD informó que espera que aquellos estudiantes que tengan necesidad de acceso a la tecnología reciban un dispositivo o la ayuda que requieren para fines de septiembre de 2020. La sede educativa trabaja en el envío de dispositivos a los 10,159 estudiantes que aún los necesitan.

Además, hay 2,401 estudiantes que necesitan un hotspot, en tanto el HISD espera recibir hotspots durante la segunda quincena de septiembre los cuales enviarán a los estudiantes que los necesiten.

También te puede interesar: