“Dios me la tenga en el cielo y los ángeles salgan a su encuentro”: Entre lágrimas, abuela de Vanessa Guillén

“Yo soy la abuela de Vanessita, vine porque a ella le gustaban muchos unos chocolates y vine a dejárselos a su tumba porque que a ella le gustaba mucho. Cuando yo venía para EEUU me decía, abuelita le voy a encargar mis chocolates que se llaman 'creminos' y ahora ya se los voy a llevar a su tumba", indicó la mujer sin poder contener el llanto.

“Ella fue una niña muy buena conmigo, cuando llegaba yo me abrazaba, me decía abuelita venga para peinarle su pelo y me decía que le falta”, continúo emocionada la mujer.