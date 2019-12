“Dijeron que estaba drogada o alucinando”: mujer que asegura ver la imagen de la Virgen de Guadalupe en la cámara de seguridad de su negocio

“Le dije yo, si eres tú que estas aquí que estás tocando mi cuerpo para aliviarme, dame algo para enseñarme que estás aquí presente, me puso una luz blanca, blanca, blanca. Me dijo el doctor al siguiente día que yo era un milagro que no tenia ni un raspón, ni infección en el hígado, ya estaba por morir yo”, continúo.