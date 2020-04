Coronavirus: Suspenden servicio de jurado en el condado Harris hasta el 8 de mayo

El martes 31 de marzo, autoridades del condado Harris y Houston extendieron la orden de permanecer en casa lo que prohíbe cerrar los negocios no esenciales.

A nivel estadal, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden también para restringir ciertas actividades y piden a los residentes no reunirse y no tener contactos con otras personas que no vivan en el mismo hogar.