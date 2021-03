“El coronavirus es una enfermedad traicionera”: doctor Varón a un año de que la OMS declaró la pandemia

"He aprendido muchas cosas, primero que es una enfermedad que ha sido politizada por todos lados, segundo que es una enfermedad traicionera, tercero que ya sabemos como manejarla después de un año y cuarta que ya tenemos una vacuna, que por lo menos es la luz al final el tunel, como que ya empieza a haber un futuro para nosotros otra vez", indicó.



“Me acuerdo de que estábamos en el estudio y yo decía que era quizás una súper gripa y hoy me muerdo la lengua de lo que dije hace un año, he visto gente fallecer y he visto cosas muy impresionantes”, continuó.