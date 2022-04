Más de 1,000 puestos disponibles en la feria de trabajo virtual, Turnaround Houston

La feria virtual Turnaround Houston se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. y se requiere inscripción previa. La feria permanecerá abierta durante todo el fin de semana, pero solo el viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. estarán representantes de los empleadores y las organizaciones de recursos disponibles para responder respuestas en vivo. Para inscribirse en la Feria de Trabajo y de Preparación, Turnaround Houston, visite wrksolutions.easyvirtualfair.com