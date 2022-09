¡La programación de otoño de 2022 en Discovery Green® celebra la diversidad con todo de la A a la Z!

También regresan las tradiciones favoritas de Discovery Green de Houston, como Scream on the Green® y la celebración del Día de los Muertos en toda la comunidad. Bank of America's Screen on the Green ofrece proyecciones al aire libre de películas populares como El Mago de Oz y Selena. Y la Noche de Cine de H-E-B ofrece una doble función: la proyección de un documental sobre la obra de teatro de Houston Plumshuga sobre Lauren Anderson, seguida de una ronda de preguntas y respuestas y la proyección de Fame!