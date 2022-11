La Pista de Patinaje sobre Hielo “Ice” abre en Discovery Green como uno de los atractivos favoritos durante la temporada de invierno en Houston

Flea by Night at Discovery Green

Sábados, 3, 10 y 17 de diciembre, de 6:00 a 10:00 p.m. Flea by Night es un mercado al aire libre en el que participan artesanos locales y propietarios de pequeñas empresas que venden artículos vintage, hechos a mano, reciclados, reutilizados y locales.