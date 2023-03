Mes de la Mujer: Organizaciones de Houston dedicadas a apoyar el avance de las mujeres

Power on Heels Fund, Inc.

Una organización dedicada a apoyar el avance de las mujeres latinas es Power on Heels Fund, Inc. Esta organización se enfoca en el empoderamiento económico de las latinas y en minimizar el impacto que tiene la brecha salarial de género en su futuro. Para más información de los programas y servicios de Power on Heels Fund, Inc., visite poweronheelsfund.org.