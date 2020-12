Así reacciona Houston al rechazo del presidente Trump de firmar el nuevo estímulo económico

HOUSTON, Texas. - Un economista de la ciudad de Houston consideró que, hasta hoy, no hemos visto la gravedad del problema a pesar de que el presidente Trump se negó a firmar el nuevo paquete de estímulo económico por considerarlo "inadecuado”.

“Los desalojos y embargos están en pausa ahora hasta finales del año. si ese apoyo no estuviera vigente estaríamos viendo a cientos si no es que miles de familias ser desalojadas por no poder pagar la renta”, dijo el economista, Víctor Bujanda.