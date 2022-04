“Era un hombre notable y servidor público”: Lo que se sabe del asesinato de Darren Almendarez, oficial del condado Harris

" Era un hombre notable y servidor público, creció humildemente en Second Ward y practicó deportes en Sttegast Park. Su primer trabajo como adolescente fue en Whataburger en Harrisburg y logró cumplir su objetivo de ser policía, se graduó de la preparatoria Austin, no de Milby”, indicó el sheriff González en una publicación en Twitter. El hispano era parte de la oficina del sheriff del condado Harris desde hace 23 años, como investigador de crímenes automovilísticos.