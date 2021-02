Madre pide que su hijo sea trasladado a un hospital de Houston tras sufrir un accidente en Tylor, Texas

Brenda se tuvo que separar de sus dos hijos menores, de 11 y 13 anos. para estar al lado de Eric. A pesar de que por semanas había pedido a personal del hospital que fuera trasladado a una clínica en Houston, el pasado jueves lo enviaron a la clínica 'Highland Pines Nursing and Rehabilitation' en Longview TX.

“Vamos entrando al cuarto donde iba a ser internado y no tenía ni cama, ni oxígeno, ni máquinas, ni nada de lo que el necesitaba”.

Ese mismo día por la noche Brenda se comunicó con Univision 45 y dijo que no sabía qué hacer, su hijo estaba dentro de la ambulancia estacionada

Al cuestionar al hospital UT Health sobre el traslado, en un comunicado aseguraron que no podían dar detalles específicos sobre el caso de Eric.

Univision 45 se comunicó con la clínica 'Highland Pines Nursing and Rehabilitation', para conocer la razón por la cuál la habitación no estaba lista pero no hemos recibido una respuesta.