"Ella se ha dio al cielo": Identifican a la víctima del accidente provocado por un conductor alcoholizado

“María Buentello, mi esposa, mi princesa. Hoy me tocó hacer una de las cosas más difíciles que he podido hacer en mi vida y fue encontrar tu sido de descanso permanente. Derramé muchas lágrimas pero tu familia ha estado conmigo durante todo el proceso y eso me llena de paz. Estoy feliz de saber que tengo un lugar reservado junto al tuyo para cuando nos volvamos a encontrar en el Cielo”, concluyó.