Tiroteo en el condado de Tulare deja un muerto

Jonathan Toscano, de 21 años, sufrió una herida de bala, la cual no resistió. Pese a que se le practicaron los primeros auxilios, el joven falleció poco después.

Las autoridades están buscando algún video de vigilancia o testigos relacionados con el tiroteo. Por eso, hacen un llamado a que si alguna persona tiene información del incidente, favor comunicarse c on el detective Greg May o al sargento Steve Sánchez de la Oficina del Alguacil del Condado de Tulare al (559) 733-6218. O bien, puedes enviar información anónima a TCSO@tipnow.com o llamar al (559) 725-4194.