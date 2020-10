Si estás en riesgo de deportación, los bienes y los hijos pueden ser protegidos con una carta poder

Una POA (Power of attorney) , es un poder notarial o carta de poder legal que permite a la persona que va a ser deportada elegir a otra para que actúe en nombre de esta . El documento escrito es principalmente útil para aquellos inmigrantes que no tienen tiempo para resolver asuntos financieros antes de ser expulsado del país

La abogada Linda Barreto es categórica: "Una deportación no cancela los bienes de una persona". Y es que la situación migratoria del inmigrante no debe afectar la situación financiera de este, por lo tanto los bienes pueden ser potegidos.

Cabe señalar que este poder notarial o 'power of attoney' no es un documento que deba patrocinar un abogado. No se requiere ser abogado para hacer este papel. Sólo debe considerar cierta información clave que debe ser contenida en él.