"Se me cerró el mundo": madre soltera de seis hijos enfrentó el desalojo estando infectada de coronavirus

La mujer narra que cuando supo de su diágnostico lo primero que pensó en quién iba a cuidar de sus hijos. "A mí se me cerró el mundo porque dije qué va a ser de mis hijos. Pensé me toca morir a mi".

"Ver a tus niños con tanta fiebre y no puedes hacer nada. Es deseperante. No me podía asilar por ellos, porque me toca hacer el papel de padre y madre" agrega María.