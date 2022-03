A partir de la próxima semana no será obligatorio el uso de mascarillas en escuelas

“Aunque ya no es obligatorio, todavía se esta recomendando adentro de los salones. Aunque aquí los casos de covid-19 y hospitalizaciones están bajando no solo en todo el estado, pero también aquí en Fresno, esas buenas noticias, pero no quiere decir que covid ya no es peligroso”, dijo la doctora Trinidad Solís del departamento de salud pública de Fresno.