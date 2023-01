¿Qué precauciones debes tomar cuando regresas a tu casa después de una inundación?

• Mantén a los niños y mascotas lejos del área afectada hasta que las labores de limpieza hayan terminado.

• Usa botas y guantes de goma, además de gafas durante la limpieza.

• Retira y desecha los artículos que no pueden ser lavados y desinfectados debido a la contaminación de aguas residuales (colchones, alfombras, alfombras, tapetes, muebles tapizados, cosméticos, animales de peluche, juguetes para bebes, almohadas, artículos de caucho de espuma, libros, revestimientos de paredes y productos de papel).

• Retira y desecha el yeso y el aislamiento que ha sido contaminado con el agua de inundación.

• Limpia a fondo todas las superficies duras (como suelos, hormigón, molduras, muebles de madera y metal, electrodomésticos, fregaderos y otros accesorios de plomería) con agua caliente y detergente; desinfecta estas superficies con una solución de una taza de cloro en cinco galones de agua para evitar el moho.

• No comas ningún alimento que pueda haber entrado en contacto con el agua de la inundación. Para los bebés, usa solo formula pre-preparada en lata para. No uses agua tratada.

Desecha cualquier alimento refrigerado o congelado que haya estado a temperatura ambiente o sin electricidad durante dos horas o más y cualquier alimento que tenga un olor, color o textura inusual.

• Lava toda la ropa usada durante la limpieza con agua caliente y detergente. Estas prendas deben ser lavadas separadamente de la ropa y ropa de cama sin contaminar.

• Busca atención médica inmediata si te lesionas o sientes enfermo.