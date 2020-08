Fueron asesinados a tiros en un estacionamiento hace tres meses y aún buscan a los responsables

La madre de una de las víctimas contó a Noticias Univision 21 que ella misma se dirigió al estacionamiento una vez que su hijo no regresaba a casa . Dice que tomó la ubicación que le indicaba el Ipad y se fue hasta la preparatoria.

"Decidi manejar hasta el lugar. Vi la escena, y me quedé ahí hasta que me confirmaron que era mi hijo" indicó Nikkole Rule, madre de Isaiah Rule, quien junto a José Hernández y Blake Medeiros fueron acribillados a tiros en el estacionamiento de esa escuela, a la que no pertenecían.