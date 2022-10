El violento pasado de Jesús Manuel Salgado, el sospechoso de secuestrar y asesinar a la familia de Merced

Vern Warnke, sheriff de Merced, no dijo en qué estado fueron encontrados los restos de los adultos, pero señaló que no estaba claro cómo murió la bebé, ya que no presentaba ningún traumatismo visible. El sheriff cree que la familia fue asesinada una hora después del secuestro del lunes por la mañana, cuando fueron sacados a punta de pistola de su negocio.