Organización del Valle Central ofrece asesoría legal gratis respecto a la nueva regla de carga pública

Todos los viernes, entre 8:30 y 11:30 am, al menos ocho profesionales de la organización abren sus puertas para escuchar las preguntas de la gente. No es necesaria cita previa, se atiende por orden de llegada, pero piden llegar temprano, ya que si la persona arriba a las 11:20 am, es probable que no sea atendida.