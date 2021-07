Menor de edad muere ahogado mientras nadaba en un rio del Condado de Merced

1. No trates de cruzar ríos o arroyos, por muy experimentado que seas.

2. No meterse a aguas consideras 'rápidas' donde la corriente puede golpear entre 60 y 90 por segundo.

3. Si va a nadar, hágalo con chaleco salvavidas y no en aguas rápidas'.

4. Supervisar alos niños

5. Evitar ingerir bebidas alchólicas.