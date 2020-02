Investigan posibles redes de tráfico de personas detrás de vendedores ambulantes

Los vendedores de flores y frutas al lado de las carreteras pueden esconder redes de tráfico, sin embargo, las víctimas no denuncian por miedo. "Este no es cualquier crimen, en el cual haya una evidencia, una herida visible, en el tráfico laboral todo es oculto, todo es a puerta cerrada" puntualiza la Fiscal del Distrito del condado de Tulare.

El llamado de las autoridades es a reportar y no tener miedo. No obstante, a nivel nacional sólo se realizaron 17 denuncias el año pasado, lo que para la Fiscal no representa la realidad de la situación, pues asegura que es muy común este delito, sólo que no se habla de él.