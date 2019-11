Investigan a exempleado de Apple que sustrajo fotos íntimas del teléfono de una usuaria

De acuerdo a una publicación en Facebook de la afectada, ella eliminó gran parte de sus aplicaciones que tenían información financiera, pero cuenta que le adelantaron la cita y no alcanzó a borrar la totalidad de sus fotos . Asimismo, hizo una copia de seguridad del teléfono guardando toda la información contenida en el aparato.

"Le di al chico mi teléfono y luego, realmente no le presté atención porque pensé que estaba haciendo su trabajo, checando mi aseguranza o qué se yo. Me pidió el código de acceso dos veces, pero hasta ese momento yo no pensaba nada malo" afirma Fuentes.