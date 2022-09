Hispana y su hijo son desalojados sin tener a dónde ir; ¿conoces tus derechos en caso de un desalojo?

“Todo iba bien durante todo un año que estuve aquí. El mes de junio subieron la renta y no tuve trabajo y no la pude pagar. Busqué ayuda, la encontré, me iban a ayudar a pagar dos meses, pero la compañía ya no quiso aceptar la ayuda y me pidieron que me saliera del apartamento”, dijo a Univision 21 la afectada.