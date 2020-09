Esto debes saber si recibes orden de evacuación, o te quedas atrapado en medio de un incendio

1. Recolecta pertenencias inflamables del exterior de la casa (muebles de patio, tapetes, botes de basura, etc.) y guardarlos dentro, o ponlos en una piscina.

2. Apaga tanques de propano

3. Mueve artefactos de barbecue lejos de estructuras

4. Conecta mangueras a llaves de agua externas, o válvulas para el uso de bomberos. Llena cubetas de agua y colocarlas alrededor de la casa.

5. Apaga regarderas de pasto, puede afectar la presión del agua.

6. Deja luces interiores y exteriores prendidas para que su hogar sea visible para bomberos de noche, o si está cubierta por humo.

7. Empaca tu kit de emergencia en su vehículo.

8. Estaciona el carro con la parte delantera hacia afuera para estar listo para evacuar. Manten las puertas cerradas, y las llaves contigo.

9. Ten una escalera disponible y ponla al lado de tu casa por si los bomberos necesitan subir al techo.

10. Sella ventilación (vent) del ático con madera contrachapada.

11. Monitorea tu propiedad y el comportamiento del incendio. No esperes órdenes de evacuación si no te sientes a salvo.

12. Conversa con tus vecinos y asegúrate que estén preparados para salir

13. Cierra ventanas y puertas, dejándolas sin llave

14. Remueve cortinas inflamables

15. Mueve muebles inflamables al centro de la habitación, lejos de puertas y ventanas

16. Apaga el gas e indicadores luminosos

17. Apaga el aire acondicionado 18. Localizar mascotas y tenerlas listas para evacuar. Pensar en dónde podría llevarlos