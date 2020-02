El cambio de vida de Anna: menor del Valle de 9 años recientemente diagnosticada con diabetes

"Ya lo entiendo más" dice Anna al referirse a su nueva rutina de vida, que incluye inyecciones de insulina y medición de glucosa cada vez que come.

A sus 9 años, fue recientemente diagnosticada con diabetes tipo 1, y aunque lo tiene cada vez más incorporado, confiesa que no le gustan las inyecciones.

"Tenía muchas ganas de hacer pipí, pero yo pensaba que era normal porque también estaba tomando mucha agua. Pero una noche se levantó al menos cinco veces, y eso sí me pareció fuera de lo común" cuenta Pilar García, residente de Clovis, en el condado de Fresno.

La primera consulta con el pediatria derivó en un examen de orina, el cual arrojó altas cantidades de azúcar en el pipí, lo cual no era normal. Inmediatamente fueron derivadas a la Unidad de Emergencia del Hospital Valley's Children de Madera donde le confirmaron el diagnóstico: diabetes tipo 1.

"Yo llegué con mi hija por una supuesta infección urinaria y terminamos días en el hospital y con ella toda conectada, por todos lados haciéndole exámenes" dice la madre de Anna, quien reconoce que no se esperaba la noticia. Y tampoco podría haberlo anticipado, ya que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, como sí ocurre con la diabetes tipo 2.

"Esto es para siempre"

Lo más difícil de esos días fue responderle a Anna de cuándo se iba a acabar 'esto', que cuándo se iban a casa, relata Pilar. "La noticia era que esto no se termina yéndose a la casa. No acaba nunca, es algo con lo que tienes que vivir".

La diabetes tipo 1 es aquella que se produce "cuando el páncreas deja de producir insulina, entonces toda el azúcar se va a la sangre y no a los órganos que necesitan de la glucosa" explica el doctor de Kaiser Permanente, Jesús Rodríguez.

"Me he vuelto más inteligente" comenta y ríe la niña, y luego argumenta: "ahora sé cosas que antes no sabía, como la insulina, y se contar los carbohidratos".