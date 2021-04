Evita el desalojo: presenta este documento al propietario si no puedes pagar la renta debido al coronavirus

FRESNO, California.- En diciembre pasado, la organización Faith in the Valley anticipaba que unos 300 mil hogares podrían enfrentar el desalojo en el Valle Central si no se extendían las protecciones estatales. Una nueva ley de California (y también federal) protege contra el desalojo hasta el 30 de junio de 2021, a aquellos inquilinos que debido al coronavirus o la cuarentena se atrasaron con el pago de la renta.