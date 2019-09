Confirman cuatro casos en Fresno con enfermedad pulmonar causada por cigarillos electrónicos

Se suponía que los cigarillos electrónicos serían una alternativa para fumadores empedernidos que quisieran dejar de fumar. No obstante, la evidencia y las recientes muertes asociadas al uso de estos aparatos electrónicos dicen lo contrario.

Aunque se desconoce a ciencia cierta cuál es la causa de la afección pulmonar desarrollada por fumar electrónicamente, la investigación en curso del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos subraya que no hay evidencia de enfermedad infecciosa, lo que supondría que los síntomas como tos, dificultad al respirar, nauseas, vómitos, fatiga y/o pérdida de peso , estarían relacionados sólo con la exposición de los pulmones a los químicos.

Ahora bien, ¿cuál es el químico específico presente en estos aparatos que deriva en esta severa enfermedad a los pulmones? La verdad es que no se sabe. Por esta razón, es tan importante detener todo uso de estos cigarillos electrónicos. Raúl González, educador de salud del Departamento de Salud del Condado de Fresno advierte que los jóvenes menores de 20 años son el grupo más vulnerable. “Muchos de ellos compran estos dispositivos electrónicos en la calle, en el mercado negro”.

Asimismo, González confirmó cuatro casos reportados en el condado, los cuales han presentado los mismos síntomas que la gripe, además de náuseas y vómitos. Algunos de ellos reconocieron que fumaron cannabis en dispositivos que compraron en la calle. Al adquirirlos en lugares no regulados, quiere decir que no tienen la aprobación de la FDA, por tanto la composición de estos cigarillos es desconocida, no certificada, lo que representa mayores riesgos para la salud.