Alguacil del condado de Fresno no reforzará la orden de quedarse en casa

Fresno, Californa.- La oficina del Alguacil del Condado de Fresno informó que no reforzará la orden del Gobernador Gavin Newsom de quedarse en casa .

Margaret Mims, jefe de los Alguaciles, confirmó en conferencia de prensa que no invertirá recursos para que se cumpla la orden emitida por el líder de California. Además dijo que se comunicó con la Oficina de Emergencias del estado (CAL OES), donde se le informó que se usarán agencias estatales, específicamente, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos , conocida por sus siglas en ingles (ATF).

Esta respuesta es muy similar a la que tomaron hace un par de semanas algunos alguciles de otros condados del Valle Central, incluido Fresno, cuando el gobernador emitió la orden de no funcionamiento para los negocios no esenciales durante la noche, junto con prohibir las reuniones sociales entre las 10 pm y las 5 am.