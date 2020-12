Agentes del orden público en Madera realizaron operativo especial, pero en vez de multas, regalaron dinero

MADERA, Calif.- El miércoles, oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de Madera realizaron un operativo especial. A diferencia de otras intervenciones, la meta esta vez no era multar, si no dar un golpe de esperanza a residentes del área.

"Me contentó mucho, pero me duele el corazón. Me gustaría dar más," confiesa. "Para nosostros no es mucho, pero para ella es mucho más de lo que tenía."