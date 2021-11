Una adolescente de 15 años fue herida de bala en una fiesta que se salió de control

"La mayoría de ellos no conocidos y no directamente invitados, simplemente llegaron a la fiesta, también se les negó la entrada porque los residentes no los conocían., hubo un intercambio de palabras y un arma fue disparada y desgraciadamente hirió a una adolescente de 15 años", dijo a Noticias 21 el oficial Felipe Uribe del Departamento de Policía de Fresno.