Abuelita está durmiendo en la cocina debido a una infestación de ácaros en su apartamento

FRESNO, California.- Frustrada e impotente por no ser escuchada, una mujer de Fresno denuncia que lleva más de siete meses viviendo con una infestación de ácaros que la tienen con un estado de salud deteriorado, además de sufrir las consecuencias de las picaduras y su comezón.

"Fui dos veces a la emergencia porque me sentía mal, me dijeron que era la sarna de los mites porque soy alérgica a los mites" narra la abuelita, quien admite que tanta frustración por no resolver el problemaa la tiene deprimida.