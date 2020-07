Varios chicos dan positivo al coronavirus tras ir a un campamento de verano en Texas

En el texto no se aclara si se tomaron otras medidas adicionales para todos los que asistieron al campamento.

Uno de los padres de familia que habló con la cadena local, dijo que su hija estuvo entre los asistentes al campamento y que no ha comido en dos días y va a estar en ailsamiento hasta el 27 de julio.

“Nos dimos cuenta de que consideraban a su grupo de 40 personas como pequeño, que eran los que estaban en su cabaña", dijo el padre de familia a WFAA. "Entonces, cuando estaban esas 40 chicas juntas, no tenían que guardar la debida distancia, no tenían que usar máscaras y para mí eso no es un grupo pequeño", agregó.