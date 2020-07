CDC refuerza su recomendación de utilizar el cubrebocas en entornos públicos

Utilizar cubiertas de tela para la cara en entornos públicos y al estar con personas que no viven en su casa, especialmente cuando sea difícil mantener otras medidas de distanciamiento social .

Los CDC reconocen que hay instancias específicas en las que no es viable usar una cubierta de tela para la cara, por ejemplo: NO deben ser usadas por niños menores de 2 años de edad, personas con problemas respiratorios o de audición, que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda. En estos casos, se deben considerar otras alternativas de protección.