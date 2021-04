¿Qué debo hacer si me apliqué la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson? Expertos responden

DALLAS, Texas. - Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) y la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) anunciaron por medio de una conferencia de prensa virtual que la recomendación de poner ‘pausa’ a la vacuna de Johnson and Johnson no es de carácter obligatorio y se trata solo de una recomendación. Sin embargo, los centros de vacunación a nivel federal y estatal han preferido parar la administración de esas vacunas.

“Hay que estar prevenidos y atentos,” dijo el doctor Francisco Neira, médico internista de Dallas, que dijo que esta suspensión temporal “no es un juego” y se debe tomar en serio. “El problema con la vacuna de Johnson and Johnson es que en estos casos no había factor de riesgo, no había causa y se presentó en un lugar donde generalmente no ocurre,” agregó.

“Entonces lo primero que las personas dicen se me hinchó la pierna y les llama la atención porque no es que se hincha un poquito, no les entra el zapato, no les cierra el pantalón. Es una hinchazón severa, el brazo es como si se les doblara en tamaño, lo sienten pesado, se van a dar cuenta que algo no está bien,” comentó el doctor Francisco Neira.