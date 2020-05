Una mujer queda con una deuda de 25 mil dólares al morir su amigo por coronavirus

Él era estilista, pero según Maria él no tenía documentos, así que, en octubre de 2016, María lo ayudó a establecer el salón de belleza "Rubén Salón", en la ciudad de Bedford, firmando con él el contrato de arrendamiento del local.

María habló con el dueño del local para terminar el contrato, pero le informaron que hacerlo le cuesta 25 mil dólares, dinero que ella dice no tener.

Pagar no es la única opción. María puede traspasar el local a alguien que esté interesado o buscar otros estilistas para que trabajen en el hasta que el contrato termine en diciembre del próximo año. Pero al no ser estilista, no tiene ni idea por donde comenzar.