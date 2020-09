Un hombre hispano vence al Coronavirus, pero no logra pagar sus cuentas médicas

Pero es que además el señor Ramón fue diagnosticado en el Hospital con neumonía. “Hágase de cuenta de que me dieron con un martillo” explica.

“La factura me llegó 15 días después 18 mil y algo” dice.

El señor Ramón cuenta con Medicare, que le pagó gran parte de su factura, sin embargo, aún quedaba un saldo que no podía pagar.

“Aquí si uno no paga, lo mandan al mal crédito” dice, y por ello hablo con el Hospital Metodista de Dallas, donde estuvo internado, que le ofreció pagar por cuotas, pero aún así se le hacía difícil y hoy está aplicando con ellos para ver si califica a otro tipo de ayuda.

“Methodist Health System hace todo lo posible para ayudar a los pacientes que no tienen seguro o que tienen una cobertura de póliza limitada, como en el caso de un paciente de Medicare sin un proveedor de seguro secundario. Methodist trabaja con los pacientes para determinar su elegibilidad para recibir fondos federales y estatales que podrían cubrir sus gastos médicos. Para los pacientes que califican, los ayudamos a completar el proceso de solicitud sin costo para ellos. Para los pacientes que no cumplen con los requisitos para recibir fondos del gobierno, Methodist ofrece programas de asistencia financiera como parte de nuestra misión como sistema de salud sin fines de lucro. De hecho, Methodist proporcionó $154 millones en atención benéfica no compensada el año fiscal pasado "