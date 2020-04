Texas proporcionará asistencia de vivienda a familias afectadas económicamente por el coronavirus

Noticias 23 se contactó con la agencia para conocer más detalles del Programa de Asistencia de Alquiler (TBRA) y nos informaron que aún los fondos no están disponibles porque se encuentran trabajando en conjunto con las entidades encargadas de distribuir la ayuda financiera en las comunidades designadas.

Las personas que no pueden hablar, leer, escribir o entender el idioma inglés pueden llamar al 512-475-3800 o al número de llamada gratuita 800-525-0657 para solicitar asistencia con la traducción de documentos, eventos u otra información del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (Texas Department of Housing and Community Affairs).