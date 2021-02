Temporada de impuestos a punto de iniciar y tras la pandemia hay varios cambios que debes tener en cuenta

Según Irma Treviño normalmente los ingenieros del IRS actualizan las computadoras y los sistemas a final de año, pero en el 2020 eso no fue posible.

Al momento de rendirle cuentas al Tío Sam, notarás que hay algunos cambios, “la ley CARES aprobó una deducción automática de $300 para aquellos contribuyentes que hayan hecho un donativo por este monto a una organización calificada’, dice Irma Treviño, vocera del IRS. Además, si no recibiste los pagos de impacto económico, debes documentarlo en tu declaración para recibir este monto.

Según Treviño, los pagos de impacto económico de $1,200 y $600 por adulto, no son tributables; es decir, que no los tienes que declarar en la forma 1040 y no reducen tu reembolso.