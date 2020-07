Solo 112 de los 2,800 rastreadores de coronavirus en Texas hablan español

Esto en un estado donde más de un tercio de sus habitantes han declarado que el inglés no es la lengua que hablan en casa, entre ellos, la amplia mayoría hablan español.

“No es suficiente” solo tener un traductor, comentó Diana Cervantes, directora del programa de epidemiología de la Universidad de North Texas en una entrevista al Texas Tribune . “Para hacer esto de forma efectiva [el rastreo de coronavirus], tenemos que entender no solo la lengua, sino también la cultura”.

Los hispanos, los más afectados por la pandemia

Fallos en la información

Pero en una teleconferencia la semana pasada , Jenkins dijo que aunque miembros de su equipo intentan hacer que la mayoría de la información esté disponible en español, esta no está siendo transmitida con la velocidad necesaria.

“Estoy de acuerdo en que las cosas no están funcionando bien del todo. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”, comentó Jenkins. “Es mi trabajo difundir la información, pero no está yendo tan bien como me gustaría”.